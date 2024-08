Sutenerisms, cilvēktirdzniecība un naudas atmazgāšana. Par bordeļa uzturēšanu Rīgā aiztur pusmūža vīrieti un sievieti

Izmeklēšanas gaitā tika iegūtas ziņas, ka viena no aizdomās turētām personām izmantoja prostitūtu atkarību no viņa un ievainojamības stāvokli, ņemot vērā viņu nabadzību, iztikas līdzekļu nepieciešamību un atkarību no narkotiskām vielām, kā arī apstākļus, ka personām nav citas reālas vai pieņemamas izvēles, kā vien pakļauties seksuālai ekspluatācijai. Bez tam prostitūtas personu apliecinošie dokumenti tika glabāti pie aizdomās turētā, kā parādu garantija. Rezultātā personas bija spiestas turpināt nodarboties ar prostitūciju, sniedzot klientiem seksuālus pakalpojumus par samaksu, daļu no nopelnītās naudas atdodot bordeļa saimniekam, tādējādi personas iesaistītas nepārtrauktā parādu jūgā. Minētās darbības tika kvalificētas pēc Krimināllikuma 154.1 panta pirmās daļas – cilvēktirdzniecība.