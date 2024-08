Uz nodokļu reformēšanu aktīvi uzstāj Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) un "Progresīvie". Taču nosacītie valsts maka turētāji no "Jaunās Vienotības" izsakās noslēpumaini. Piesardzība saistīta ar ne tik labiem ekonomiskajiem rādītājiem.

"Faktiski šis gads, pirmā puse, ir bez izaugsmes. Aug algas, un darba tirgus ir plus mīnus ok, bet kopumā reālā ekonomika neaug šobrīd," saka Mārtiņš Āboliņš, bankas "Citadele" ekonomists un Fiskālās disciplīnas padomes loceklis.

Viņš atzīmē, ka Latvija līdz šim nav atrisinājusi jautājumu, kā finansēt pieaugošos aizsardzības izdevumus un lielākus procentu maksājumus. "Vai mēs citur mazāk tērējam? Vai mēs palielinām nodokļu ieņēmumus? Tas ir tas pamats, kāpēc visu laiku ir runa par to, ka kaut kādi nodokļi ir jāpalielina," saka Āboliņš.

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) vasaras sākumā, eiroparlamenta vēlēšanu priekšvakarā pieļāva, ka augošos aizsardzības izdevumus varētu finansēt, ceļot pievienotās vērtības nodokli par vienu procentpunktu. Taču saņēma stingru "nē" no kolēģiem valdībā.

Šonedēļ, pēc atgriešanās no atvaļinājuma, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) par izmaiņām nodokļos izteicās nekonkrēti, aicināja visus vēl paciesties: "Budžets īsti nav tāds, kas daudz ko atļauj. Tāpēc ir jāmeklē risinājumi, kā to var izdarīt, lai mēs varētu tiešām parādīt, ka nevienlīdzības mazināšana ir tā, ko mēs esam solījuši un ko mēs varam izpildīt, bet nav tā, ka mums ir ļoti viegli to izdarīt."