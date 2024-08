Uz Vidzemes šosejas no Rīgas robežas līdz Garkalnei slēdz divas apgriešanās vietas

Satiksmes drošības uzlabošanas projekts ietver vēl vairākas satiksmes organizācijas izmaiņas - Rīgas apvedceļa (A4) un pievedceļa uz Langstiņiem (V54) krustojumā aizliegti kreisā pagrieziena manevri, uz autoceļa Garkalne-Alauksts (P3) pārvada rampas pār Vidzemes šoseju pārbūvētas barjeras, kā arī uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz ceļu mezglam ar Tallinas šoseju (A1), ietverot arī pašu mezglu, uzstādīts apgaismojums.

LVC informē, ka satiksmes organizācijas izmaiņu rezultātā uzlabosies satiksmes drošība vienā no noslogotākajiem valsts galveno ceļu posmiem.

Vidzemes šosejas ceļa mezgls ar Tallinas šoseju un Rīgas apvedceļu (A4) ir klasificēts kā melnais punkts. No 2017. līdz 2023.gadam autoceļa posmā no Rīgas robežas līdz Garkalnei reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem 37 ceļu satiksmes negadījumi bija ar cietušajiem - 51 ievainots, viens smagi ievainots un viens bojāgājušais.