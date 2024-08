Dejus pāris atklāj, kā ir sadzīvot diviem tik dažādiem cilvēkiem

Sanda stāsta: "Es Raivi visu laiku biju saudzējusi no publicitātes, jo viņš ir gudrs, praktisks vīrietis, darbā droši vien arī pārsvarā jāatstāj par sevi labs iespaids, un tad pēkšņi blakus viņam parādās kaut kāda pasākumu vadītāja un improvizācijas aktrise, kas, kā daudzi domā, nav taču nekas nopietns. Tāda vieglprātīga sieva viņa reputācijai varētu kaitēt. (Smejas.) Iedomājies - aizej ar kolēģiem pusdienās un tev saka: "Tu vakar biji vakariņās, redzēju Instagramā." Domā, tev būtu patīkami?"

Raivis gan teic, ka diez vai kādu tik ļoti interesē, kur viņš bijis ēst un ko darījis: "Man nevajag to prožektoru gaismu, bet, ja Sanda tajā spīd, es tikai par to priecājos. Es vairāk interesēju programmētājus, kuru bariņā pats maļos. Kad izlasu kādu interesantu ziņu par kādu tehnoloģiju, tad savā lokā ar to padalos."