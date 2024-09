Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis (no kreisās), labklājības ministrs Uldis Augulis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Ministru prezidente Evika Siliņa, ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš, finanšu ministrs Arvils Ašeradens, (otrā rinda no kreisās) zemkopības ministrs Armands Krauze, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša, satiksmes ministrs Kaspars Briškens, (trešā rinda no kreisās) klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa, aizsardzības ministrs Andris Sprūds, veselības ministrs Hosams Abu Meri, ekonomikas ministrs Viktors Valainis un kultūras ministre Agnese Logina fotogrāfējas kopbildei pēc 42. Ministru kabineta svinīgās sēdes.

Foto: Zane Bitere/LETA