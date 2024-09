Sabilē oktobrī darbu sāks ģimenes ārste Singha

No 1.oktobra Sabilē darbu izbeidz ģimenes ārstes Dzintras Lundes prakse. Visi pacienti no Lundes ģimenes ārsta prakses automātiski pāries dakteres Singhas aprūpē. Ja pacients tomēr vēlēsies mainīt ģimenes ārstu, to jebkurā brīdī var darīt, noslēdzot vienošanos ar citu izraudzīto ģimenes ārstu.