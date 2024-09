Mbapē gūst sestos vārtus piecās spēlēs, "Real" notur uzvaru Spānijā

Jau spēles pirmās minūtes noslēgumā pēc Vinisiusa Žuniora piespēles precīzu sitienu no pāris metriem izpildīja Lukass Vaskess. Puslaika beigu daļā, 40.minūtē, pēc Džūda Belingema piespēles Mbapē saņēma bumbu soda laukumā, apmānīja aizsargu un no aptuveni 11 metriem sita to tīklā - 2:0.