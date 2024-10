Valdībā piedāvā lemt par "kosmētiskiem labojumiem" Garkalnes pagastā

Sabiedriskā transporta pakalpojumi tiek nodrošināti no Garkalnes pagasta centra uz Rīgas pilsētas centru, līdz ar to nokļūšana Ropažu novada administratīvajā centrā Ulbrokā iespējama tikai ar pārsēšanos Rīgā, tai skaitā no Sužu, Bukultu, Priedkalnes ciemiem. Savukārt nokļūšana uz Ādažu novada administratīvo centru no Garkalnes ciema iespējama ar pārsēšanos Juglā.