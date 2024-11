Pētījums: Tikai 20% sociālo mediju lietotāju pārliecināti, ka atšķir viltus vietnes no īstām

Pētījuma rezultāti liecina, ka 84% no sociālo mediju lietotājiem zina, kā dzēst lietotāju no sava sociālo mediju kontaktu saraksta un var viegli atrast iepriekš apmeklētas lapas. Savukārt iestatījumus mainīt māk 71% pētījuma dalībnieku.

Latvijas mazākumtautību iedzīvotāji zemāk vērtē savas prasmes vairākos no pētījumā iekļautajiem aspektiem. Piemēram, šajā mērķa grupā nozīmīgi mazāks īpatsvars - 80% - zina, kā dzēst lietotāju no sava sociālo mediju kontaktu saraksta, kā nomainīt sociālo mediju iestatījumus zina 65%, un, kā atšķirt viltus interneta lapas no īstām, zina 50%. Lielāks īpatsvars atzīst, ka ir grūtības izvēlēties labākos atslēgvārdus meklēšanai internetā. Tā pētījumā norādīja 31% no šīs mērķa grupas. Savukārt 38% ir grūtības izvērtēt, vai informācija, ar kuru dalās internetā, var radīt negatīvas sekas, un 49% nezina, kā ziņot par viltus profilu sociālajam medijam.