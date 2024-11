VIDEO LOK miljoniem vērtos īpašumus pārvalda pretrunīgi vērtētais Latvijas Boksa federācijas vadītājs

Starptautiskā olimpiskā komiteja Putina režīma atbalstītā Umara Kremļova vadīto Starptautisko boksa asociāciju no savām rindām izslēdza jau pērn. Kremļova organizāciju vainoja dažādos pārkāpumos, arī korupcijā. Vairākas valstis, tostarp ASV, no Krievijas pilsoņa Kremļova asociācijas izstājās un nodibināja savu organizāciju "World boxing", kam pievienojušās jau ap pussimt valstis, arī Lietuva. Taču ne Latvija. Gluži pretēji - Nila Žuravļova vadītā organizācija šā gada 31.oktobrī Melnkalnē notikušajā Eiropas boksa konfederācijas kongresā pauda atbalstu Kremļova vadītajai organizācijai. Turklāt šajā pasākumā pēc "Nekā Personīga" rīcībā esošajām ziņām bija no Latvijas pirms diviem gadiem izraidītais Andrejs Ahmedovs - Krievijas pilsonis, kura uzturēšanās mūsu valstī atzīta par bīstamu valsts drošībai.