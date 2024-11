Pērn cietuši 293 bērni. Kādēļ ģimenē jārunā par pavedināšanu internetā?

Aizvien nemainīgi aktuāli ir noziedzīgi nodarījumi pret nepilngadīgu personu tikumību un dzimumneaizskaramību tieši interneta vidē. Valsts policijas dati liecina, ka 2023. gadā par cietušajiem no noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību atzīti 293 bērni. No šiem bērniem 59% cietuši no dažādām seksuāla rakstura darbībām reālā vidē, bet neatpaliek arī cietušo skaits internetā – kopumā 41%.