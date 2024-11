Sākums būs skarbs, bet beigas patīkamākas. Sinoptiķu laika prognoze nākamajai nedeļai

Pirmdien un otrdien laika apstākļus valstī noteiks ciklona darbība. Kā ierasts, ciklons atnesīs nokrišņus - pirmdien naktī un no rīta no rietumiem Latviju šķērsos siltā atmosfēras fronte, līdz ar to debesis klās bieza mākoņu sega un daudzviet gaidāms lietus un slapjš sniegs. Tomēr, reģionā ieplūstot siltākai gaisa masai, slapjš sniegs strauji pāries lietū, bet austrumu rajonos, nakts stundās gaisa temperatūrai saglabājoties negatīvai, naktī un no rīta gaidāma stipra atkala jeb sasalstošs lietus - ceļi apledos.