Vides aktīvisti vēlas apturēt katlumājas būvniecības ieceri Krustpils ielā

Biedrības norāda, ka pašlaik nav skaidras informācijas par to, cik daudz dedzināšanai piemērotu atkritumu Latvijā tiek radīts un cik tādu būs nākotnē. Pastāvot iespēja, ka pieejamais no atkritumiem iegūtā kurināmā daudzums, īstenojot šī brīža dedzinātavu ieceres, Latvijas teritorijā būšot nepietiekams. Līdz ar to pastāvot risks atkritumu importam un ar to saistītiem vides un sociālajiem riskiem, skaidro vides organizācijas.