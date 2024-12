Raidījums: britu sankcijām būtu jātrāpa pa Lemberga slēptajām īpašumtiesībām

Bijušais Ventspils mērs Lembergs kā viens no pirmajiem nonācis Lielbritānijas sankciju sarakstā jaunās britu valdības sāktajā pretkorupcijas kampaņā. Lembergs kopā ar ukraiņu oligarhu Dmitriju Firtašu un Angolas bijušā prezidenta meitu Izabellu duš Santušu nodēvēti par "trim bēdīgi slaveniem kleptokrātiem".

"Pirmā lieta, kas ir redzama, ka iepriekšējā britu valdība, konservatīvo valdība, tika daudz kritizēta par nepietiekamu pretkorupcijas sankciju pielietošanu. Un šī kritika nāca no pilsoniskās sabiedrības, cilvēkiem kā es, bet arī no opozīcijā esošajiem leiboristiem. Tādēļ viņiem bija svarīgi pēc nonākšanas valdībā ātri rīkoties," saka Finanšu un drošības centra direktors Toms Kītings no Lielbritānijas.