Latvijā tiesā jaunuzņēmējus no Baltkrievijas par ES sankciju pārkāpšanu

Klātesošie apsūdzētie pauda gatavību savu vainu atzīt. Vienā no epizodēm uzņēmums "Nordwoc" tiek turēts aizdomās par to, ka 2022. gadā piegādāja Baltkrievijai sankcijām pakļautu preci – rūpniecisko robotu. Kā liecina apsūdzība, apzinoties, ka Eiropas regulējums liedz šādas piegādes, Medveds, Faļilejevs un Arikanovs vienojās kā starpnieku izmantot Ķīnas uzņēmumu "Shenzen Tianqi Technology Trading Co.". Tas caur firmu "Theseus Lab" ir bijis saistīts ar Medvedu un Arikanovu.