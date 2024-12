Kā nepalaist garām braucienu Rīgas Ziemassvētku tramvajā?

Rīgas pašvaldības maksas autostāvvietas, kuras apsaimnieko "Rīgas satiksme", pirmdienā, 23. decembrī, darbosies kā sestdienā. To darba laiks A, B, C un D tarifu zonās būs no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet R tarifu zonā no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00.