Sāk kursēt jauni vilcienu reisi uz Daugavpili, Cēsīm un Valgu

Palielinot kopējo reisu skaitu uz Daugavpili, tiks ieviesti divi reisi uz un no Daugavpils ar pārsēšanos Aizkrauklē uz elektrovilciena ekspresi. Savukārt pieprasītākajos laikos un no rīta saglabāsies tiešie reisi. Tādējādi uz un no Daugavpils tiks nodrošināti kopumā septiņi vilcieni dienā. Reisiem ar pārsēšanos tiks ieviesta viena biļete, kuras cena būs tāda pati, kā tiešajā reisā.