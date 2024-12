Publicēts pirmais bijušā Sīrijas diktatora Asada paziņojums kopš viņa gāšanas

16. decembrī publicēts pirmā gāztā Sīrijas diktatora Bašara al Asada paziņojums kopš viņa bēģsanas no valsts pēc tam, kad 8. decembrī nemiernieki ieņēma galvaspilsētu Damasku un paziņoja par viņa varas beigām. Tajā Asads apgalvoja, ka nemaz nevēlējās "atkāpties vai meklēt patvērumu", neskatoties uz to, ka no Sīrijas aizbēga uz Krieviju, vēsta Ukrainas izdevums "The Kyiv Independent".