VVD aptur atkritumu apsaimniekotāja darbību Rīgā

​VVD ir pieņēmis lēmumus par atkritumu apsaimniekotāja "All recycling" darbības apturēšanu objektos Granīta ielā 31 k-5, k-18 un k-19 Aconē, Salaspils novadā. Uzņēmumā konstatēta bīstamo un infekciozo medicīnas atkritumu uzkrāšana un neatbilstoša to apsaimniekošana.

Jalinska informēja, ka sākotnēji VVD izdevis brīdinājumu par darbības apturēšanu, tomēr "All recycling" nebija laicīgi novērsusi konstatētos pārkāpumus un neatbilstības darbības vietā. Objektos īstenota bīstamo un infekciozo medicīnas atkritumu uzkrāšana. Vienlaikus uzskaites datu un faktisko atkritumu apjoma atšķirības, kas fiksētas pārbaudēs, VVD radīja "pamatotas šaubas par atbilstošu atkritumu tālāko apsaimniekošanu".

VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš skaidro, ka bīstamo atkritumu, it sevišķi medicīnas atkritumu apsaimniekošanai, ir izvirzītas īpašas prasības to savākšanai, uzglabāšanai un apstrādes darbību veikšanai. Vides riski ir saistīti ne vien ar dažādu bīstamu priekšmetu potenciālu nonākšanu vidē vai ar lietus ūdeņiem, izskalojoties piesārņojumam no neatbilstoši uzglabātiem atkritumiem, bet arī ar biodrošības apsvērumiem, piemēram, dažādu infekciju izplatību.