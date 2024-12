Aināra Gulbja draugs atklāj jaunu informāciju par uzņēmēja mīklaino nāvi

"Tas notika viņa īrētajā dzīvesvietā Brazīlijā, bet vairāk es neko nevaru komentēt," teic Aivars Borovkovs. Viņš piebilst, ka ģimene grib atvest Aināra mirstīgās atliekas uz Latviju. "Tas būs sarežģīti un laikietilpīgi, ņemot vērā gan attālumu, gan arī to, ka Brazīlijā nav Latvijas vēstniecības. Visdrīzāk, atvadas notiks šā gada izskaņā," teic Borovkovs. Atgādinām, ka Gulbis šā gada sākumā reģistrēja laulību ar kādreizējo latviešu supermodeli Unu Kārkliņu.

Gulbis dzimis 1959. gada 30. novembrī un studējis Medicīnas institūtā, taču to nav pabeidzis. Sākotnēji viņš strādājis par sanitāru slimnīcā un bārmeni, bet 80-to gadu beigās kopā ar Andri Tālbergu dibinājis kooperatīvu "Biržas sabiedrība", kas 1990. gadā pārtapusi par AS "SWH". Gulbis kļuvis par "SWH" prezidentu, vēlāk darbojies arī "Latvijas Krājbankas" padomē, SIA "Itera Latvija" padomē un bijis AS "SWH grupa" padomes priekšsēdētājs.