Šmita 12 punkti palīdz "Anadolu Efes" uzvarēt Eirolīgas spēlē

Šmits laukumā pavadīja 18 minūtes un 15 sekundes, realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, viena kļūda, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums pretiniekam un efektivitātes koeficients 12.