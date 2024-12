Kā Ziemassvētkos un Jaunajā gadā strādās lielākie tirdzniecības centri?

Tikmēr tirdzniecības centri "Spice" un "Spice Home" 24.decembrī un 31.decembrī strādās no plkst.10 līdz 18, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, savukārt 1.janvārī tirdzniecības centri būs slēgti.

Vienlaikus "Spice" esošais lielveikals "Rimi", 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī - no plkst.9 līdz 22, 26.decembrī strādās no plkst.8 līdz 23, Vecgada dienā, 31.decembrī - no plkst.9 līdz 21, savukārt 1.janvārī "Rimi" strādās no plkst.11 līdz 21.

Tirdzniecības centrs "Rīga Plaza" 24.decembrī apmeklētājiem būs atvērts no plkst.10 līdz 19, 25.decembrī - no plkst.12 līdz 21, 26.decembrī - no plkst.10 līdz 21, 31.decembrī no plkst.10 līdz 19, savukārt 1.janvārī "Rīga Plaza" būs slēgta.

"Rīga Plaza" esošā "Maxima" 24.decembrī strādās no plkst.8 līdz 20, 25.decembrī veikala darba laiks būs no plkst.11 līdz 22, 26.decembrī - no plkst.8 līdz 22, 31.decembrī - no plkst.8 līdz 20, savukārt 1.janvārī "Maxima" veikals būs slēgts.

Tirdzniecības centrs "Olimpia" 23.decembrī strādās no plkst.10 līdz 20, 24.decembrī un 31.decembrī - no plkst.10 līdz 18, 25.decembrī stādās no plkst.12 līdz 19 un 26.decembrī - no plkst.10 līdz 19, savukārt Jaungada dienā, 1.janvārī, "Olimpia" būs slēgta.

Vienlaikus "Olimpia" esošais lielveikals "Rimi", 23.decembrī, 25.decembrī un 26.decembrī strādās no plkst.9 līdz 22 un 24.decembrī - no plkst.9 līdz 20, savukārt 1.janvārī "Rimi" strādās no plkst.11 līdz 21.