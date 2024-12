Iedzīvotāji Jaunajā gadā biežāk apņemas vairāk kustēties, liecina aptauja

​Arī Latvijā šī ir izplatītākā Jaunā gada apņemšanās - to apstiprinājuši 38% aptaujāto. Visvairāk jeb 52% gadījumu šī vēlēšanās ir izplatīta vecumā no 18 līdz 34 gadiem, kā arī 50% gadījumu senioru vidū no 65 gadu vecuma. Kopumā noskaidrots, ka Latvijā katram piektajam jeb 22% aptaujāto ir kāda jaungada apņemšanās. Galvenokārt respondenti no Latvijas vēlas vairāk rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību.