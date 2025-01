"Latvijas Sabiedriskais autobuss" apgājis konkurences pārkāpumu dēļ uzliktus ierobežojumus

Pērn pavasarī izsludinātajā iepirkumā par pasažieru pārvadājumiem ar autobusiem Cēsu, kā arī Limbažu un Siguldas apkaimēs, plānotā līguma summa bija 28,838 miljoni eiro trīs gadu laikā. Novembrī ATD starp trim pretendentiem kā labāko izvēlējās UAB "Transrevis". Tā ir reģistrēta Lietuvā, bet cieši saistīta ar Latvijā skandālos ierauto "Latvijas Sabiedrisko autobusu". ""Transrevis" iepirkumā demonstrēja arī to pieredzi, kas viņiem ir Lietuvā, un tas ir pārbaudāms jebkuram, kurš izmanto interneta meklētāju, ka tā ir eksistējoša un Lietuvā darbojošās kompānija," uzsver ATD valdes priekšsēdētājs Dins Merirands.

"Transrevis" ir daļa no "B-Bus" uzņēmumu grupas, rakstīts viņu interneta vietnē. Savukārt, atverot uzņēmumu grupas mājaslapu, tā tālāk piedāvā izvēli starp divām firmām - "Transrevis" Lietuvā vai SIA "Latvijas Sabiedriskais autobuss". Abām firmām starp īpašniekiem ir Maltā reģistrētā "Bus Group Ltd", un abām Vitālijs Komars norādīts kā vienīgais labuma guvējs. Viņš īpašnieku struktūrā parādījās pēc savulaik Rīgas varai pietuvinātā un korupcijas skandālos ierautā Aleksandra Brandava un viņa tēva. Grupas īpašniece "Bus Group LTD" par 25 miljoniem eiro ieķīlājusi tai piederošās SIA "B-Bus" kapitāldaļas, kam pastarpināti pieder arī "Transrevis". Ķīlas ņēmējs ir ar Brandavu saistīts Beļģijas pilsonis Marks D’Eigens.