Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju nav sakārtojuši mantojuma jautājumus, liecina pētījums

Šogad ikgadējo Notāru dienu tēma ir mantojuma jautājumi, lai informētu sabiedrību par drošas un pareizas pēdējās gribas noformēšanu, no šā gada 1.janvāra spēkā stājušos mantojumu reformu, kā arī to, kā savu īpašumu pasargāt no iespējamām krāpšanām.