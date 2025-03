Viens solis no traumas līdz hroniskai problēmai

- Ja ir konstatēta šī saslimšana, cilvēkam ir lielāks traumu risks. Ja cilvēks ar stipriem kauliem, piemēram, nokritīs no pusmetra augstuma, viņam nekas nebūs. Savukārt, ja no šāda augstuma nokritīs seniors ar izteiktu osteoporozi, viņš var kāju vai roku salauzt. Osteoporoze tiek diagnosticēta, kad samazinās kaulu blīvums. Latvijā tā ir ļoti izplatīta problēma, jo pie mums ir salīdzinoši maz saulainu dienu un ierobežotas iespējas ražot dabīgo D vitamīnu. Līdz ar to ļoti daudziem pacientiem rodas tā dēvētā osteopēnija jeb kaulu vājums. Tā vēl nav kritiska osteoporoze, kad kauli tiešām kļūst trauslāki, bet tā ir pakāpe ceļā uz to. Osteoporoze var attīstīties dažādu iemeslu dēļ. Var būt gan ģenētiski predispozīcijas faktori, gan vecuma ietekme. Ja organismā trūkst kalcija, D vitamīna un citu proteīnu, aminoskābju, kauli paliek vājāki un trauslāki. Es vienmēr iesaku vismaz reizi gadā uztaisīt D vitamīna pārbaudi, lai novērtētu tā līmeni asinīs. Ja tas ir samazināts, tad uzturā nepieciešams papildus lietot D vitamīnu.