2025. gada sākumā lielākās izkrāptās naudas summas Latvijā

Viens no telefonkrāpniekiem pat uzdevies it kā par Valsts policijas priekšnieku Matiasu Stenvaldu. (Jāpiemin, ka šāda persona Valsts policijā nestrādā.) Vadoties pēc zvanītāju instrukcijām, sieviete katru dienu no sava bankas konta izņēma naudu 2200 eiro apmērā un nodeva krāpnieku atsūtītam kurjeram. Sākotnēji sieviete ticējusi krāpnieku meliem, ka šī nauda tikšot ieskaitīta viņas jaunajā drošajā bankas kontā.