Ukrainas bruņotie spēki 2024. gadā nelikumīgi uzbūvētajam Krimas tiltam, kas savieno Krievijas okupēto Krimas pussalu ar Krievijas Federācijas teritoriju, uzbrukuši ar 12 tālās darbības rādiusa raķetēm ATACMS. Šis uzbrukums bijis daļa no slepenas ASV un Ukrainas īstenotas militārās operācijas "Lunar Hall", vēsta laikraksts "The New York Times".