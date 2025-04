VIDEO Porziņģis sekmē "Celtics" uzvaru

Tāpat Bostonas komanda atkārtojusi kluba rekordu sezonas gaitā izcīnītajās uzvarās izbraukumā - šobrīd tādas ir 32. Tik pat daudz panākumu viesos "Celtics" bija arī 1972./1973.gada un 1974./1975.gada sezonās, bet vairāk to ir tikai Čikāgas "Bulls" - 33 (1995./1996.gada sezonā) un Goldensteitas "Warriors" - 34 (2015./2016.gada sezonā).

Porziņģis laukumā pavadītajās 33 minūtēs un 44 sekundēs realizēja trīs no pieciem tālmetieniem, četrus no deviņiem divpunktu metieniem un divus no trim soda metieniem. Viņa kontā arī izcīnītas piecas atlēkušās bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, divas personīgās piezīmes, trīs kļūdas un labākais +/- rādītājs komandā +29.