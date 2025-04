Ekonomisti: Pārtikas preču un pakalpojumu cenas turpinās augt

Opmane pauda, ka laikā, kad arī citas valstis cenšas aizsargāt savu uzņēmēju intereses, tirdzniecības tarifu karu beigas vēl nav redzamas, līdz ar to pāragri prognozēt, kāds būs ilgtermiņa līmenis arī dažādu resursu cenām. Vismaz īstermiņā gan redzams, ka šo procesu ietekme Latvijā ir inflāciju mazinoša (zemāku globālo resursu cenu ietekmē), ilgākā laikā gan tas nozīmē arī pieaugošas izmaksas atbildes tarifu rezultātā.

Ekonomiste norādīja, ka pārtikas un pakalpojumu cenu pieaugums Latvijā saglabājas relatīvi spēcīgs. "Pārtikas cenu statistika Latvijā nedaudz lēkā līdzi dažādiem akciju periodiem veikalos, tomēr patērētāji izjūt, ka pārtikas cenu līmenis pēdējo gadu laikā ir būtiski pieaudzis un pārtikas cenas vidēji tomēr turpina augt," pauda Opmane, skaidrojot, ka pagrieziena punktu šajās tendencēs varētu ieviest šīs sezonas jaunā raža, kā arī ietekme no zemākām energoresursu cenām, bet pašlaik tomēr gan pārtikas izejvielu, gan darbaspēka izmaksu pieauguma dēļ pārtikas preču cenu pieaugums ir noturīgs.

Savukārt pakalpojumu cenām Latvijā vērojams dažādu pakalpojumu cenu kāpums. Ekonomiste norādīja, ka atsevišķu pakalpojumu specifisku cenu veidošanās mehānismu dēļ daļu no kopējā pakalpojumu cenu pieauguma var skaidrot ar lēnāku iepriekšējo izmaksu kāpumu pārnesi uz cenām. Mazinās šo cenu kāpumu veicinošie "bonusa faktori" (piemēram, augstās enerģijas cenas), kas iepriekš ietekmēja straujāku pakalpojumu cenu pieaugumu. Tomēr algu pieaugums, kas ilgtermiņā ir viens no galvenajiem pakalpojumu cenu noteicošajiem faktoriem, saglabājas spēcīgs, tāpēc pakalpojumu cenas arī tuvākajos gados būs viena no straujāk augošajām inflācijas komponentēm.