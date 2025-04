INTERVIJA Rīgas mērs Ķirsis par nākamo iespējamo domes koalīciju un svarīgākajiem darbiem

Būtiskākais - ir izdevies Rīgai atgūt uzticību. Ir izdevies pilnīgi citādāk ieviest pārvaldību, sakārtot kapitālsabiedrības, depolitizēt to vadību. Ja kādreiz visur bija ļoti politikai tuvu stāvoši cilvēki, pat deputāti, tad tagad tā vairs nav. Ja kādreiz bija atklātas 40 korupcijas vai izsaimniekošanas lietas, tad tagad tādu faktiski nav, jo tā viena, ko piemin, ir saistīta ar norisēm Satiksmes ministrijā. Tādēļ pats lielākais panākums ir pārvaldības bloks. Ar mums sarunājas valdības, bankas ir gatavas kreditēt, Eiropas naudas devēji ir gatavi dot naudu. Līdz ar to Rīgai ir izdevies piesaistīt ap 700 miljoniem eiro dažādām publiskajām investīcijām - tiltu remontiem, tramvaja līniju pārbūvei, mobilitātes punktiem, autobusu iegādei, jaunu maģistrāļu izbūvei. Gadiem ir runāts par apvedceļu, lai kravas neietu tranzītā caur Rīgas centru, mēs to esam izdarījuši. Gadiem ir runāts par to, ka dzelzceļš ir jāsavieno ar Rīgas sabiedrisko transportu, mēs esam dabūjuši naudu un būvējam pie stacijām atbilstošu piekļuvi. Par to, ka ielas sliktā stāvoklī… Mēs esam izveidojuši tādu segumu atjaunošanas sistēmu, kas sāk strādāt.