Aptauja: 45 % iedzīvotāju nezina par hotspota negatīvo ietekmi uz telefona darbību

Kopumā 55 % respondentu mobilā interneta koplietošanu izmanto reti vai nekad. Tajā pašā laikā 17 % aptaujāto norādīja, ka mobilā tīklāja funkciju ieslēdz dažas reizes mēnesī, 16 % respondentu to izmanto katru dienu, savukārt 10 % aptaujāto to izmanto vairākas reizes nedēļā. Neliela daļa respondentu – 2 % – atzīmēja, ka viņiem nav viedtelefona, līdz ar to šī funkcija nav pieejama.