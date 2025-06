Jaunā luterāņu arhibīskapa vadībā baznīcā nav gaidāmas izmaiņas jautājumos par sieviešu ordināciju un homoseksuālu pāru laulāšanu

Jautājums par sieviešu ordināciju ir baznīcā izdiskutēts un par to nobalsots Sinodē, paredzot, ka uz mācītāja amatu var kandidēt tikai vīrieši. Grants sola šo līniju ievērot. "Mans lūgums ir šajā neielasīt attieksmi pret sievieti vai līdztiesību. Tas galvenokārt saistīts ar to, vai redzam Bībeli kā galveno autoritāti, un kādā veidā to interpretējam," teica Grants, piebilstot, ka baznīcai ir sava tradīcija, kādā tā dzīvo, un viņš vēlētos to turpināt. Turklāt situācijā, ja, gadiem ejot baznīcā attieksme pret šo jautājumu kļūtu pielaidīgāka, viņam nāktos no amata atkāpties, jo citādāk viņš būtu melojis vēlētājiem par šī virziena turpināšanu.