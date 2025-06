Kopš maija vidus Lietuvā vairs nav Ķīnas diplomātu

Saskaņā ar kādas amatpersonas, kas ar BNS runāja ar anonīmi, teikto, viens no šiem Ķīnas pārstāvjiem pagājušā gada augustā Druskininkos Lietuvas dienvidos izraisīja autoavāriju un aizbēga.

Kā stāstīja kāda amatpersona, Pekina sākusi sūtīt diplomātus uz Lietuvu no Ķīnas misijām citās valstīs. Lietuva, reaģējot uz to, noteikusi, ka Ķīnas diplomātiem, kas valstī ierodas diplomātiskā misijā par to jāinformē Ārlietu ministrija. Noteikuma neievērošanas gadījumā viņus var pasludināt par Lietuvā nevēlamām personām.