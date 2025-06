Draizaitls, Pastrņāks un citi – hokeja lielvalstis nosauc pirmos spēlētājus dalībai OS

Tikmēr neviena NHL spēlētāja pirmajā nosauktajā sešiniekā nav mājiniecei Itālijas izlasei - pieteikumā ierakstīti Damians Klara no Amerikas hokeja līgas (AHL) kluba Sandjēgo "Gulls", aizsargi Tomass Larkins no Vācijas kluba Šveningeras "Wild Wings" un Luka Dzanata no pašmāju "Pustertal"/"Val Pusteria", kā arī uzbrucēji Djego Kostners no Šveices vienības "Ambri-Piotta", Tomijs Pulderers no "Pustertal"/"Val Pusteria" un Daliels Mantenuto no "Bolzano".

Savukārt Čehijas valstsvienības sākotnējā pieteikumā atrodams aizvadītā NHL regulārā čempionāta trešais rezultatīvākais spēlētājs Dāvids Pastrņāks no Bostonas "Bruins", viņa komandas biedrs uzbrukumā Pāvels Zaha, vēl divi uzbrucēji - Martins Nečass no "Avalanche" un Ondržejs Palāts no Ņūdžersijas "Devils", kā arī aizsargs Radko Gudass un vārtsargs Lukāšs Dostals no Anaheimas "Ducks".

Sešus pirmos spēlētājus dalībai olimpiskajā turnīrā paziņojusi arī Šveices izlase un tās sastāvā būs arī viens no NHL labākajiem uzbrūkošajiem aizsargiem, Nešvilas "Predators kapteinis Romāns Josi. Tāpat pieteikumā ir aizsargs Jonass Zīgenthalers no "Devils" un uzbrucēji Kevils Fiala no Losandželosas "Kings", "Devils" kapteinis Niko Hišīrs, viņa komandas biedrs Timo Maiers un Nino Nīderraiters no Vinipegas "Jets".

Latvijas izlase pieteikumā iekļāvusi divus vārtsargus - Elvi Merzļikinu no Kolumbusas "Blue Jackets" un Artūru Šilovu no Vankūveras "Canucks", aizsargu Uvi Jāni Balinski no Floridas "Panthers", kā arī trīs uzbrucējus - Zemgu Girgensonu no Tampabejas "Lighning", Teodoru Bļugeru no Vankūveras "Canucks" un Rodrigo Ābolu no Filadelfijas "Flyers".

Savus sākotnējos sešus spēlētājus šodien nosauks vēl vairākas valstsvienības.

Olimpiskais vīriešu hokeja turnīrs norisināsies no 11. līdz 22.februārim.