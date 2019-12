Kad mūžībā aiziet cilvēki, kuri priecējuši Latviju ar saviem darbiem, sēro visa valsts. Diemžēl arī šogad no šīs pasaules pāragri tika aizsaukti mūžībā daudzi sabiedrībā iemīļoti un gados jauni cilvēki.

Andrejs Možeiko

Jānis Tretjuks

Atvadīšanās no Jāņa notika 8. jūnijā Piņķu kapličā.

Dāvis Vilcāns

Edgars Ķauķis

Edgars Ķauķis spēlēja ģitāru no 16 gadu vecuma. No 1990. līdz 1996. gadam bijis metāla grupas "Huskvarn" dalībnieks. No 1996. gada spēlēja grandžroka grupā "Gelousy". Kā pieaicinātais ģitārists spēlējis ar Ievu Akurateri, "Exit", "Moral Free" u.c.