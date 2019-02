Sevastova un Ostapenko saglabā savas vietas WTA rangā

Sevastova pirmo reizi uz pasaules ranga 11.vietu pakāpās oktobrī, turklāt šajā pozīcijā viņa noslēdza pagājušo gadu, pēc tam piedzīvojot nelielu kritumu. Latvijas pārstāve ir arī ļoti tuvu pirmajam desmitniekam, no kā viņa atpaliek tikai 81 punktu.

Pēc uzvaras Austrālijas atklātajā čempionātā uz pirmo vietu pasaules rangā pacēlās Naomi Osaka, kura līdz ar to kļuvusi par vēsturē pirmo Japānas tenisisti pasaules ranga pirmajā vietā.

Otro vietu saglabā iepriekšējā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas, kura pirmajā vietā iepriekš bija 48 nedēļas, kamēr trešā tagad ir čehiete Petra Kvitova, kura uz ceturto vietu atbīdījusi amerikānieti Sloeinu Stīvensu, bet piektā ir vēl viena čehiete Karolīna Plīškova.

Sesto vietu ieņem Jeļina Svitoļina no Ukrainas, uz septīto vietu pakāpusies nīderlandiete Kiki Bertensa, tādējādi vāciete Angelika Kerbere tagad ir astotā, kamēr devītā joprojām ir baltkrieviete Arina Sabaļenka. Savukārt pirmo desmitnieku noslēdz pieredzējusī amerikāniete Serēna Viljamsa.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka aizvadītajā nedēļā Dubaijas WTA "Premier" sērijas turnīrā triumfēja šveiciete Belinda Benčiča, kura no 45.vietas pakāpusies uz 23.pozīciju. Savukārt Budapeštas WTA "International" sērijas turnīra uzvarētājas titulu aizstāvēja Alisone van Ujtvanka no Beļģijas, kuru gan tas neglāba no vienas pozīcijas zaudēšanas un atkāpšanās uz 51.vietu.