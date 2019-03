Viņķele: E-veselībai kā "rūpju bērnam" apkope vajadzīga vairāk nekā jēdzīgai IT sistēmai

"Tā ir neveikla un dārga, bet nojaukt šo sistēmu arī nav risinājums. Daudz runā par to, ka citādi mēs nedabūjam Eiropas naudu, bet tas ir arī sistēmisks elements, no kura mēs nevaram atteikties. Tas nozīmē, ka e-veselība ir jāpilnveido un jāuzlabo," norādīja Viņķele.

Ministres ieskatā, varētu veikt tādu kā auditu, lai saprastu, kur tas viss ir aizgājis greizi. Tāpat būšot jāskatās, kurš to varētu veikt, jo praktiski visi Latvijas IT uzņēmumi kaut kādā mērā šai sistēmai roku ir pielikuši, tādēļ skatīsimies uz kādu no Igaunijas vai citurienes, piebilda politiķe.