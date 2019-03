Stojanovičs: Izlasē ir nepieciešamas pārmaiņas

"Kad runājam par manu darba filozofiju un izlases spēles stilu, šajos jautājumos allaž esmu ar atvērtu prātu. Katrs treneris vēlas, lai viņa komanda spēle pievilcīgu futbolu, uzbrūk un uzvar. Mums ir jāaplūko katra mūsu spēles zīmējuma detaļa un futbolistu prasmes. Tomēr, protams, neatkarīgi no šī zīmējuma ir pāris lietas, kas ir neatņemamas - mums ir jābūt ļoti disciplinētiem un prasmīgiem pārejās no aizsardzības uzbrukumā, kā arī no uzbrukuma aizsardzībā," sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) izceļ Stojanovičs.