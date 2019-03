Stojanovičs: Manī bija sajūta, ka atgriezīšos Latvijā

"Pēc "Riga" klubā pavadītā laika ar Latviju man saistās tikai labas atmiņas. Nezinu kāpēc, bet pēc šķiršanās no Rīgas kluba manī bija sajūta, ka reiz Latvijā atgriezīšos. Tobrīd nenojautu, ka atgriezīšos kā izlases treneris, tomēr jutu, ka turpinājums būs. Latvijas cilvēki un viņu mentalitāte man ir labi saprotami, šeit jūtos ļoti mājīgi," pauda Slovēnijas speciālists, kurš Latvijā iepriekš pavadītajā laikā izdarījis arī vairākus secinājumus par pašmāju futbolistiem. "Šeit strādājot, ieguvu sajūtu, ka vietējie spēlētāji Latvijā jūtas ļoti ērti un viņos nav lielas degsmes doties spēlēt uz ārzemēm. Kad vērtēju viņus pēc tehniskajām iemaņām, droši varu teikt, ka daudzi no viņiem var spēlēt augstāka līmeņa komandās Eiropā. Ceru, ka darbā ar izlasi man izdosies viņus vairāk motivēt izkāpt no savas komforta zonas, jo kā futbolisti viņi tādējādi var tikai un vienīgi progresēt."