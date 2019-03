Briedis: Latvijas līdzjutēji ir pierādījuši savu mīlestību pret boksu

Pašlaik 34 gadus vecais Briedis 26 cīņās guvis 25 uzvaras, 18 gadījumos virsroku gūstot ar nokautu. Tikmēr 32 gadus vecais Glovackis 32 cīņās izcīnījis 31 panākumu, no kuriem 19 bijuši ar nokautu.

Tikmēr 32 gadus vecais Dortikoss karjeras laikā guvis 23 uzvaras 24 cīņās (21 ar nokautu), kamēr 29 gadus vecais Tabiti visās 17 cīņās, 13 gadījumos to paveicot ar nokautu.

No piektdienas "bilesuserviss.lv" vietnē būs iespējams iegādāties biļetes uz šo boksa cīņu vakaru. To cena - no 29 līdz 249 eiro. Savukārt VIP biļešu cena ir 399 eiro.