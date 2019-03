Latvijas futbola izlase EČ kvalifikācijas ciklu sāk ar zaudējumu

Latvijas futbolisti pirmo desmintminūti aizvadīja nervozi un jau 11.minūtē ielaida vārtus. Laukuma vidusdaļā bumbu ieguva Pandevs, kurš devās uz priekšu un piespēlēja Aljoskim. Ziemeļmaķedonieties izpildīja sitienu no soda laukuma dziļuma, bumbai izripojot zem Vaņina paduses un ielidojot vārtos. Spēles 20.minūtē Vaņinam vēlreiz vajadzēja iesaistīties spēlē, ilūkstietim bloķējot no tuvas distances izdarītu sitienu.

Pēc gūtajiem vārtiem turpinājās laukuma saimnieku spiediens, kas 29.minūtē atnesa vēl vienus vārtus. Bumba pēc rikošeta no Latvijas izlases aizsarga mainīja savu lidojuma virzienu, to pirmajam uztverot Elmasam un panākot 2:0. Arī šo uzbrukumu ievadīja Pandevs. Turpinājumā latvieši saņēma nākamo triecienu, jo traumas dēļ maču priekšlaicīgi noslēdza Vaņins, kura vietā vārtos devās Šteinbors.

Puslaika turpinājumā Latvijas futbolisti pamazām atguvās un arvien biežāk bumbu nogādāja otrā laukuma pusē, taču bīstamas epizodes pie pretinieku vārtiem netika radītas. Puslaika beigās Šteinbors pēc Pandeva sitiena glāba Latviju no vēl viena vārtu zaudējuma.

Pēc gūtajiem vārtiem spēle saasinājās, taču Latvijai atspēlēties neizdevās. Kompensācijas laikā otro dzelteno kartīti saņēma Cigaņiks, kuram spēle līdz ar to noslēdzās un būs jāizlaiž arī nākamais mačs. Turklāt Latvija mazākumā ielaida vēl vienus vārtus, kad no kompensācijas laika beigās no tuvas distances otro reizi mačā izcēlās Elmass.