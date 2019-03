Vai izvēlēties īsāku matu frizūru? Slavenu sieviešu piemēri

pāvu neredzējāt 🐿 павлин пробегал 🐢🌸☘🐾 timeless bohemian leopard print again is in vogue this season 🐆 🌴Cats should never be underestimated, but today I am up to Birdies 🐥 #tvpresenter #earring #tomfrant #ladyfrant #elizalima #pastels #chibaltic #chihaircare #farouksystems #hairstyle #manssamsung #riga #latvia

A post shared by Maija Silova (@silovamaija) on Mar 2, 2017 at 3:09am PST