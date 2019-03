Stojanovičs: Esam spēruši labus soļus uz priekšu mūsu attīstībā

"Pjonteks ir viens no šī brīža redzamākajiem spēlētājiem, viņš Itālijas čempionātā gūst daudz vārtu. Viņa spēlei ir augsta kvalitāte. Pirms mača nezināju, ko sagaidīt no Polijas uzbrukuma, bet viņu treneris nolēma uzticēties Levandovskim un Pjontekam. Bija redzama kvalitāte, tāpēc mums bija jāsaglabā koncentrēšanās un nedrīkstējām viņus izlaist no redzesloka. Tomēr lielākoties mūsu aizsargi nospēlēja labi. Futbolisti atdeva visus 100%, bet mums ir jāturpina strādāt," pauda Stojanovičs.