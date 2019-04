Cik lielas summas par dalību skandalozajos Krievijas TV šovos saņem to dalībnieki?

Dalībinieki par filmēšanos vienā no Krievijā populārākajiem sarunu šoviem nesaņem pārāk daudz - viss esot atkarīgs no varoņa. Visiežāk tie ir provinces cilvēki, kuriem trūkst naudas braucienam un dzīvesvietai. Īpaši drosmīgie var rēķināties ar 200-270 eiro lielu honorāru, taču 270 eiro tiek tikai īpašiem viesiem, kas zina, kā kameras priekšā veidot skandālus. Pēc vairākām sērijām ar Dianu Šuriginu klīda baumas par to, ka viņai tika samaksāti aptuveni septiņi tūkstoši eiro, lai gan līdz šim ne pati dalībniece, ne viņas ģimene to nav apstiprinājušas. Savukārt citas Krievijas zvaigznes ir atzinušas, ka kanāla vadība centusies piedāvāt paprāvas summiņas par dalību, taču piedāvājumi esot noraidīti.