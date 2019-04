Šlesers: Ar mani saistītais dzelzceļa uzņēmums Lietuvā nejūtas gribēts un gaidīts

Kā izteicies Šlesers, Lietuva atšķirībā no Latvijas nav liberalizējusi savu dzelzceļa tirgu.

Lietuvas valdības vadītājs gan nekavējoties norobežojies no šiem apgalvojumiem.

"Premjers kategoriski norobežojas no tādiem apgalvojumiem. Ne viņam bijuši kādi kontakti ar šo uzņēmumu vai tā vadību, ne arī viņš sūtījis kādus labvēlīgus signālus," aģentūrai BNS sacījis Skverneļa preses sekretārs Toms Beržinsks.

Uzņēmumam "LGC Cargo", kura akcionāru un vadītāju skaitā ir bijušais "Lietuvos geležinkeliai" ģenerāldirektors Stasis Dailīdka un bijušais viņa vietnieks Stasis Gudvalis, pusotra gada laikā nav izdevies iegūt atļauju vest cauri Lietuvai kravas no Latvijas robežas līdz Krievijas Kaļiņingradas apgabala robežai.

Kā februārī vēstīja Lietuvas sabiedriskās raidorganizācijas ziņu portāls "Lrt.lt", "LGC Cargo" akciju kontrolpakete - 51% - pieder uzņēmumam "Baltijas tranzīta serviss", kas Latvijā ir viens no lielākajiem privātajiem dzelzceļa operatoriem. "Baltijas tranzīta servisa" lielākā akcionāre ir SIA "Rīgas tirdzniecības osta", kuru saskaņā ar mediju informāciju netieši kontrolē bijušā premjera Andra Šķēles un Šlesera ģimenes. Tās netieši pārvalda 60% loģistikas grupas "Latvijas Transporta Grupa" akciju, bet šī grupa investējusi kompānijās "Euro Rail Cargo" un "Euro Rail Trans", kurās investē arī RŽD grupas uzņēmumi. Turklāt "Baltic Transit Service" valdes priekšsēdētājs Ivars Sormulis ir viens no "Latvijas Transporta Grupa" vadītājiem un medijos minēts kā viens no šā uzņēmuma netiešajiem akcionāriem.