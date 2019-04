"Liplat Holding" - Lipmanu ģimenes izveidotā kompānija ar 33,4 miljonu eiro pamatkapitālu

Medikamentu ražotāja AS "Grindeks" informējusi biržu "Nasdaq Riga", ka pirmdien, 15. aprīlī, tā ir saņēmusi paziņojumus par nozīmīgas līdzdalības zaudēšanu no tās akcionāriem Kirova Lipmana un Annas Lipmanes un par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu no "Liplat Holding", kuras kapitālā Kirovam Lipmanam pieder 66,61%, Annai Lipmanei - 33,31%, bet Filipam Lipmanam - 0,08%.