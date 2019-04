Kivičs nekaunas no paustajiem paziņojumiem par bērniem: Ja spēlējos ar meitām, iedomājos par Lieni

"Es nedomāju par bērniem katru dienu, pilnīgi noteikti. Es par viņiem iedomājos konkrētos brīžos, bet es nevaru visu laiku domāt par bērniem. Ja es spēlēju ģitāru koncertā, es domāju par dziesmu, ja es esmu mājās un ar Lieni darām savas lietas, es domāju par viņu. Jo man pats svarīgākais dzīvē ir tas, lai Liene ir laimīga, lai viņa saņem no vīrieša siltumu, mīļumu, pieskārienus, skūpstus, glāstus, daudz labu vārdu. Lai saņem to, kas būtu no vīrieša jāsaņem, nevis kažoku un kurpes bez maiguma, kā viņai tas bija agrāk," savos uzskatos dalījās mūziķis.