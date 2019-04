Ne vien ripini olas, bet arī meties spēlēs! Sešas Lieldienu rotaļas jautrākiem svētkiem

"Ja pie šūpolēm ugunskurs sakurts, tad mēdz nažus dancināt. Kāds no pulka, cepuri uz uguns pamatīgi nokvēpinājis, pienāk pie citiem un solās nažus dancināt. Kas to nezina, pienāk klāt skatīties. Tad aicinātājs nosmērē šim ar cepuri seju un saka: "Lūk, kā nažus dancina!" Izjokotais lūko nu atkal kādu citu piemānīt." /Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20./

"Lieldienas rotaļa ir sietiņa dzīšana. Rotaļas iesācējs paņem lakatu, sagriež to gurstī un, citus dzenādams, lūko kādam iesist. No pulka kāds jautā: "Ko tu dzen?" - "Sietiņus dzenu." - "Cik augstu sietiņš?" - "Deviņas jūdzes." Tiklīdz to izsaka, visiem jābēg. Kam dzinējs iesit, tam jāiet viņa vietā." /Kurzemes Vārds, 1930. IV, 20./