Kurucs sezonas pēdējā mačā gūst 14 punktus un iesaistās asumos

Kurucs iepriekšējā spēlē palika uz rezervistu soliņa, tomēr otrdien atgriezās laukumā un nospēlēja 15 minūtes - visas otrajā puslaikā. Viņš grozā raidīja divus no pieciem divpunktu metieniem, divus no trim trejačiem un četrus no pieciem "sodiņiem".